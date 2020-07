Gianluca Grignani il nuovo singolo ispirato alla fine di un grande amore (Di domenica 26 luglio 2020) Il nuovo pezzo di Gianluca Grignani si intitola “Non dirò il tuo nome” e fa parte di una trilogia di album che uscirà a breve Fonte Instagram – @GianlucaGrignaniofficialSe da un punto di vista sentimentale la vita di Gianluca Grignani non è una fase propriamente rosea (è reduce dalla separazione con la moglie Francesca Dall’Olio dopo 17 anni di matrimonio e 4 figli), non si può dire lo stesso per quanto concerne gli aspetti meramente professionali. Sta infatti lavorando ad una trilogia di album che prenderanno il nome di “Verde Smeraldo”. Il primo disco dovrebbe uscire entro la fine dell’anno, ma nel frattempo ha già reso alcuni singoli ... Leggi su chenews

