Giallo a Pescara: 21enne ritrovato morto dissanguato in hotel (Di domenica 26 luglio 2020) E' Giallo a Pescara dove un ragazzo è stato ritrovato morto nella stanza di hotel dove pare alloggiasse. Pochissime ancora le informazioni sull'accaduto, sono iniziate le indagini per capire cosa sia successo. Il giovane 21enne, sarebbe morto in ospedale dopo essere stato ritrovato, in una camera di hotel. Il ragazzo si trovava a Pescara, era nella stanza d'albergo disteso sul pavimento con diverse ferite da taglio. La vittima, Alessandro Di Nino, 21 anni, era nato a Ortona ma viveva nella città abruzzese. A dare l'allarme un amico che era con lui. Le ferite sono state causate dai vetri di una finestra rotta. Sarà ora l'autospia a chiarire le cause di questo ...

