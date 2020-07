“Già 4 anni”. Caterina e Sarah Balivo tra ricordi, gioia e commozione: lo scatto è tenerissimo (Di domenica 26 luglio 2020) Caterina Balivo, sempre più vicina ai suoi affetti più cari. La nota conduttrice di Vieni da Me sta vivendo un mese molto rilassante e per capirlo non occorre fare altro che vedere le foto pubblicate sul suo profilo Instagram. E la festa continua. Prima il matrimonio di Sarah in Sicilia e di recente il compleanno di Domenico, figlio di sua sorella Francesca. Ha compiuto 4 anni il dolce Domenico e zia Caterina non poteva che essere puntuale con i suoi auguri pubblici. Un vero e proprio album di famiglia quello che da poco più di un mese la Balivo ha deciso di pubblicare su Instagram e con la villeggiatura a Favignana, i follower hanno potuto conoscere quasi tutti gli affetti più cari della vita della conduttrice.



. Uno per uno, quai nessuno sembra mancare all’appello, ... Leggi su caffeinamagazine

gianni17371 : RT @ventodellealpi: @LorenzoMaggi15 Consiglio la lettura di questo articolo dove già anni fa si facevano previsioni di quanto successo oggi… - MLGcopyright : @Avvenire_Nei A Torino ho incontrato dei poveri già anni fa che mi hanno svelato aspetti inquietanti di quella città. - lucia25968868 : RT @Sam_Ishtar: Ricordo quando Matteo Renzi, già anni fa, difendeva altri politici da attacchi sul loro aspetto fisico... Fino a quando la… - antonino_cogoni : RT @Sam_Ishtar: Ricordo quando Matteo Renzi, già anni fa, difendeva altri politici da attacchi sul loro aspetto fisico... Fino a quando la… - carlo_masera : RT @Sam_Ishtar: Ricordo quando Matteo Renzi, già anni fa, difendeva altri politici da attacchi sul loro aspetto fisico... Fino a quando la… -

Ultime Notizie dalla rete : “Già anni” Palestra Santa Margherita: via libera della Giunta al bando per l'individuazione della nuova gestione Il Nuovo Terraglio