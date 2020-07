Germania, topi sordi ritrovano l’udito: scoperta rivoluzionaria (Di domenica 26 luglio 2020) Germania, topi sordi hanno ritrovato l’udito grazie a particolari modifiche genetiche. Una scoperta che apre nuove frontiere anche per l’uomo Germania, topi sordi riacquistano l’udito senza dover fare ricorso a particolari apparecchi acustici o altri rimedi. Questo è il primo importante risultato ottenuto da un’équipe di ricercatori del Centro medico universitario di Gottingen. In pratica … L'articolo Germania, topi sordi ritrovano l’udito: scoperta rivoluzionaria proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

I ricercatori del centro medico universitario di Gottinga, sono riusciti a far tornare l'udito a un gruppo di topi dotati di impianti cocleari, ovvero orecchie artificiali elettroniche in grado di rip ...Un gruppo di ricercatori del Centro medico universitario di Gottinga, in Germania, è riuscito a ripristinare l'udito in topi sordi dotati di impianti cocleari, modificando geneticamente le cellule ...