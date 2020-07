Germania, topi sordi riacquistano l'udito grazie a specifiche modifiche genetiche (Di domenica 26 luglio 2020) I ricercatori del centro medico universitario di Gottinga , sono riusciti a far tornare l'udito a un gruppo di topi dotati di impianti cocleari, ovvero orecchie artificiali elettroniche in grado di ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Germania topi

TGCOM

I ricercatori del centro medico universitario di Gottinga, sono riusciti a far tornare l'udito a un gruppo di topi dotati di impianti cocleari, ovvero orecchie artificiali elettroniche in grado di rip ...Un gruppo di ricercatori del Centro medico universitario di Gottinga, in Germania, è riuscito a ripristinare l'udito in topi sordi dotati di impianti cocleari, modificando geneticamente le cellule ...