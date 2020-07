Georgina Rodriguez: intimo sexy per festeggiare lo Scudetto della Juventus (FOTO) (Di lunedì 27 luglio 2020) Pigiama party con i bambini con un intimo sexy. Georgina Rodriguez festeggia così la vittoria del nono Scudetto di fila della Juventus, il secondo consecutivo per il suo Cristiano Ronaldo. “L’unione fa la forza e oggi siamo campioni – scrive lady Ronaldo su Instagram -. Non so quale altra parola inventare per descrivere ciò che sei. Sei il migliore dell’universo, anno dopo anno. Siamo orgogliosi di te“. View this post on Instagram La unión hace la fuerza y hoy somos campeones 🙏🏆🏆🏆🏆✨✨ No sé que palabra inventar para describir tu dedicación, lo que eres, lo que proyectas, lo que nos inspiras y superar lo que ya ... Leggi su sportface

jaimelvannister : Io ad ogni foto di Georgina Rodriguez: Quella donna è un'opera d'arte. - jaimelvannister : Scudetto vinto. Foto pazzesca di Georgina Rodriguez per festeggiare con noi. LE MIE VITTORIE PERSONALI. #STRON9ER - zazoomblog : Georgina Rodriguez il nuovo scatto che fa impazzire i fan – FOTO - #Georgina #Rodriguez #nuovo #scatto - CeceSoffientini : georgina rodriguez va bene tutto, ma la frase sulla felicità che dipende dai tuoi pensieri no dai grazie -

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez «La più bella del mondo!», Cristiano Ronaldo commenta la foto in bikini di Georgina Rodriguez UrbanPost Cristiano Ronaldo: le vittorie, la vita e i record di un’icona del calcio

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, meglio noto come Cristiano Ronaldo o CR7, classe 1985, a 35 anni è la stella dell’attacco della Juventus con cui ha vinto il nono scudetto consecutivo e il capitan ...

La settimana delle stelle

L'estate è entrata nel vivo e per le vip è tempo di sfoggiare le curve in bikini. Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis ingaggiano una sfida a distanza mentre giocano in spiaggia con le figlie, Mi ...

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, meglio noto come Cristiano Ronaldo o CR7, classe 1985, a 35 anni è la stella dell’attacco della Juventus con cui ha vinto il nono scudetto consecutivo e il capitan ...L'estate è entrata nel vivo e per le vip è tempo di sfoggiare le curve in bikini. Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis ingaggiano una sfida a distanza mentre giocano in spiaggia con le figlie, Mi ...