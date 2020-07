Gazzetta: "Peccato per i gol annullati al Sassuolo, il Napoli mostra i soliti difetti ma non ruba nulla" (Di domenica 26 luglio 2020) Il Napoli batte 2-0 il Sassuolo grazie alle reti di Hysaj e Allan, arrivate rispettivamente in apertura e in chiusura di partita. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Gazzetta: 'Peccato per i gol annullati al Sassuolo, il Napoli mostra i soliti difetti ma non ruba' - stillers1971 : @Ale_Scofield @duemila62010 Ecco bravo. Pessimo. Peccato che la media voto di Skriniar, fonte gazzetta, sia uguale… - stillhatem3 : @Gazzetta_it Peccato, sarebbe finita 2-1 per noi nel caso - paolo064 : @MaxPettinato @Gazzetta_it Peccato che abbia vinto due Champions dal 2009 al 2011 visto che giustamente vogliamo parlare di Messi - C17Joker : Da fan di Formula 1 felicissimo. Pista storica e bellissima. Peccato che proprio l'anno in cui abbiamo 3 GP in Ital… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Peccato Quartararo: "Pole ottima, non me lo aspettavo". Vinales: "La moto va bene" La Gazzetta dello Sport Quartararo: "Pole ottima, non me lo aspettavo". Vinales: "La moto va bene"

Per Quartararo, vincitore a Jerez la scorsa settimana, la voglia di fare il bis: "Questa è la nostra quarta pole consecutiva, contando anche quelle dell'anno scorso, ma dobbiamo rimanere molto concent ...

Gasperini: "Ci abbiamo provato fino alla fine, ma la stanchezza si sente"

Il tecnico della Dea dopo il pari con il Milan: "Il risultato ci sta, siamo andati vicinissimi alla vittoria. Il rigore? Peccato". E sull'infortunio a Mbappè: "Preferisco battere i campioni" È parzial ...

Per Quartararo, vincitore a Jerez la scorsa settimana, la voglia di fare il bis: "Questa è la nostra quarta pole consecutiva, contando anche quelle dell'anno scorso, ma dobbiamo rimanere molto concent ...Il tecnico della Dea dopo il pari con il Milan: "Il risultato ci sta, siamo andati vicinissimi alla vittoria. Il rigore? Peccato". E sull'infortunio a Mbappè: "Preferisco battere i campioni" È parzial ...