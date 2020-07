Gattuso torna alla vittoria: il coach (forse) ha restituito il vero Allan ai napoletani (Di domenica 26 luglio 2020) allan, dopo tanta panchina, ha avuto finalmente la possibilità di mettersi in mostra dal primo minuto nel match disputato dagli azzurri contro il Parma. Il centrocampista brasiliano ha tuttavia deluso le aspettative riposte in lui sia dall'allenatore che dai tifosi. L'ex Udinese si è reso protagonista di tantissimi errori tecnici. Ha sbagliato tanti appoggi e da un suo retropassaggio sbagliato è nata una delle azioni goal più pericolose del Parma. FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-UDINESE allan è stato... Leggi su 90min

