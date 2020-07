Gattuso: "Abbiamo sprecato troppi goal. Contento di Hysaj. Barça? Possiamo fare la storia" (Di domenica 26 luglio 2020) Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN soffermandosi, tra le altre cose, sulla vittoria degli azzurri per 2-0 col Sassuolo. Ecco le sue parole: Per il Napoli è stata una partita cinquanta e cinquanta. Cosa pensa dei quattro goal annullati per fuorigioco al Sassuolo? "Non sono d'accordo. Non è stata una partita cinquanta e cinquanta. Noi Abbiamo creato molte più occasioni da rete. I fuorigioco poi fanno parte del gioco. Non Possiamo dire... Leggi su 90min

