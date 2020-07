Francia, Spagna e Romania: la mappa dei paesi a rischio Covid e vicini all’Italia (Di domenica 26 luglio 2020) Mentre in Italia è più o meno sotto controllo (anche se c’è chi, come Andrea Crisanti, non ne sembra per niente convinto), ci sono paesi più o meno vicino o con grandi collegamenti economici, commerciali e culturali con l’Italia in cui l’epidemia di Coronavirus SARS-COV-2 sembra già alla seconda ondata. E questo non può che far preoccupare per i casi di importazione: il Messaggero spiega che Spagna e Francia, nazioni con le quali i contatti sono quotidiani, viaggiano a ritmo di mille nuovi casi al giorno.La Catalogna, in particolare, che aveva riaperto tutto, ma proprio tutto, con molta più spregiudicatezza dell’Italia, ora è costretta a fare una repentina marcia indietro, andando a richiudere pub e locali notturni. Ricordiamoci sempre che a Barcellona ... Leggi su nextquotidiano

