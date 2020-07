Frana tra Positano e Praiano, nuvola di terra sul mare: nessun ferito (FOTO e VIDEO) (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Grande spavento in Costiera Amalfitana per una Frana che si è staccata dal costone roccioso dopo la spiaggia di Laurito sotto ad una piccola struttura alberghiera. È una domenica estiva piena di turisti e diportisti l’episodio poteva avere una portata decisamente più tragica. Invece per fortuna la Frana che si è verificata a Laurito, in una zona deserta ai confini tra Praiano e Positano non ha causato feriti. Nelle vicinanze solo una piccola imbarcazione che non ha subito danni. Sul posto immediatamente una motovedetta della Capitaneria ed in arrivo un elicottero dei vigili del fuobco per un sopralluogo aereo. Si tratta di un tratto del costone già interdetto da tempo proprio per assenza di sicurezza. Per questo la Capitaneria ha colto ... Leggi su anteprima24

onlinemag_it : (VIDEO) Frana in Costiera Amalfitana tra Praiano e Positano - Leggi su - positanonews : Positano, frana in mare tra Laurito e Praiano in zona deserta - FOTO e VIDEO esclusivi - Positanonews - positanonews : Positano, frana in mare tra Laurito e Praiano in zona deserta – FOTO e VIDEO esclusivi tra le #news… - BabboleoNews : La frana che nel 2016 bloccò per mesi l'Aurelia tra Vesima e Arenzano, non fu responsabilità dei privati. A stabili… - laspeziaoggitw : RT @RegLiguria: INAUGURATO IL NUOVO PONTE DI MONTALBANO ALLA SPEZIA Con il taglio del nastro di oggi si ripristina la viabilità su via Mar… -

Ultime Notizie dalla rete : Frana tra Video di Positano, il video esclusivo della frana tra Laurito e Praiano in zona deserta Positanonews Savona, la zona del Santuario e la Valle del Letimbro "tra importanti vittorie ma anche silenzi imbarazzanti"

Da Ezio Alpino, Presidente Associazione “U.S. Letimbro A.S.D.” Savona-Santuario, riceviamo e pubblichiamo: "La nostra comunità ci ha posto il mese scorso una serie di problematiche che si stanno viven ...

Dall'anno senza estate alla tempesta del secolo

Secondo i climatologi, «gli eventi meteorologici e climatici estremi come ondate di caldo, periodi di siccità o forti precipitazioni, nonché altri pericoli naturali a essi collegati, sono tra le maggi ...

Da Ezio Alpino, Presidente Associazione “U.S. Letimbro A.S.D.” Savona-Santuario, riceviamo e pubblichiamo: "La nostra comunità ci ha posto il mese scorso una serie di problematiche che si stanno viven ...Secondo i climatologi, «gli eventi meteorologici e climatici estremi come ondate di caldo, periodi di siccità o forti precipitazioni, nonché altri pericoli naturali a essi collegati, sono tra le maggi ...