Formula 1, il sindaco di San Paolo sbotta: “il GP del Brasile poteva svolgersi senza problemi” (Di domenica 26 luglio 2020) La Formula 1 nel 2020 non si recherà nel continente americano, a causa dell’emergenza Coronavirus che sta colpendo in maniera tragica sia gli USA che il Sud America. Charles Coates/Getty ImagesUna decisione, quella di FIA e Liberty Media, che tuttavia non è stata accolta con favore da Bruno Covas, sindaco di San Paolo, che ha sottolineato come il Gran Premio del Brasile avrebbe potuto svolgersi senza problemi. Queste le sue parole: “le nostre autorità sanitarie nazionali e regionali hanno sviluppato un accurato protocollo per gli eventi agonistici. Non vediamo ostacoli all’organizzazione del Gran Premio, purché senza la presenza di pubblico sugli spalti. La gara di Interlagos avrebbe potuto ... Leggi su sportfair

FormulaPassion : #F1 | Sindaco #SaoPaulo contro cancellazione #BrazilGP: “Eravamo pronti” - RudiFornai : @AndreaScanzi Scanzi dimmi il fatto e i 5 stelle non si sono ancora scusati con l'ex sindaco di Parma gogna mediati… - NandoPiscopo1 : @debscam28 E manco seguo la formula 1 ?? Ci stan lavorando da un paio di anni, c'é di mezzo la politica ecc Consider… - vivereperugia : Paciano: Amministrazione e associazioni tagliano il nastro del mercato a km zero. Sindaco Bardelli: 'Banco di prova… - VELOSPORT1960 : -

Ultime Notizie dalla rete : Formula sindaco Sindaco San Paolo contro cancellazione GP Brasile: “Eravamo pronti” FormulaPassion.it Presentata la Settimana Rosa. Gnassi agli amministratori: "Tenersi uniti"

L’emergenza sanitaria spalma la Notte Rosa: gli oltre 300 eventi in programma si terranno su sette giorni, dal 3 al 9 agosto. Il cambio, dopo 14 edizioni con la formula del week end, è la risposta all ...

Firenze, Nardella: mille posti di lavoro entro la fine dell'anno

Dopo due settimane vissute pericolosamente tra tensioni sulle candidature nelle liste Pd e sentenza sul caso Piscinopoli il sindaco Dario ... uscito assolto con formula piena in primo grado ...

L’emergenza sanitaria spalma la Notte Rosa: gli oltre 300 eventi in programma si terranno su sette giorni, dal 3 al 9 agosto. Il cambio, dopo 14 edizioni con la formula del week end, è la risposta all ...Dopo due settimane vissute pericolosamente tra tensioni sulle candidature nelle liste Pd e sentenza sul caso Piscinopoli il sindaco Dario ... uscito assolto con formula piena in primo grado ...