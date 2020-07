Formazioni ufficiali Verona-Lazio, Serie A 2019/2020 (Di domenica 26 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Verona-Lazio, match valido per la 36° giornata di Serie A 2019/2020. Al Bentegodi i padroni di casa vogliono chiudere la stagione bene e fare un dispetto ai biancocelesti è cosa che a Juric non dispiacerebbe. La banda di Inzaghi ipotecata la Champions vuole provare a chiudere la stagione al secondo posto per dare un input positivo in vista del ritiro ad Auronzo di Cadore. Appuntamento per le ore 19.30 di domenica 26 luglio, di seguito le scelte dei tecnici. Formazioni ufficiali Verona: Radunovic, Faraoni, Gunter, Rrahmani, Pessina, Veloso, Amrabat, Lazovic, Zaccagni, Eysseric, Borini. Lazio: Strakosha, Patric, Luiz Felipe, Acerbi, ... Leggi su sportface

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali - sportface2016 : #VeronaLazio: le formazioni ufficiali - napolimagazine : SERIE A - Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali - TuttoMercatoWeb : Roma-Fiorentina, formazioni ufficiali: Pellegrini titolare e Zaniolo no. Dentro Kouame - zazoomblog : SPAL – Torino – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali - #Torino #Ultime #campi #Formazioni -