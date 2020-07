Formazioni ufficiali Juventus-Sampdoria: Cuadrado nel tridente (Di domenica 26 luglio 2020) Formazioni ufficiali Juventus-Sampdoria – La Juventus vuole festeggiare lo scudetto. Per farlo dovrà battere la Sampdoria, già salva ma che non vuole recitare il ruolo di vittima sacrificale. I bianconeri si presentano all’appuntamento dopo la sconfitta inattesa contro l’Udinese. La squadra di Sarri ha mostrato le solite amnesie difensive delle ultime partite. Ci si aspetta una reazione per chiudere il discorso e concentrarsi sulla Champions imminente. Dall’altra parte una Samp tranquilla, ma che vuole fare la sua partita. Ranieri ha fatto un capolavoro, ottenendo una salvezza che sembrava alquanto difficile qualche mese fa. Formazioni ufficiali ... Leggi su calcioweb.eu

