Formazioni ufficiali Crystal Palace-Tottenham, Premier League 2019/2020 (Di domenica 26 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Crystal Palace-Tottenham, sfida dell’ultima giornata di Premier League 2019/2020. Gli Spurs sono reduci da quattro successi nelle ultime cinque gare e si trovano attualmente alla settima posizione. I padroni di casa, ora 14esimi non hanno niente da chiedere e proveranno a ben figurare nell’ultima sfida. Domenica 26 luglio alle ore 17.00 inizierà la sfida, di seguito gli undici di partenza. Formazioni ufficiali Crystal Palace: IN ATTESA Tottenham: IN ATTESA Leggi su sportface

Fantacalciok : Serie A, Hellas Verona-Lazio: le formazioni ufficiali del match dalle 18.30 - FrancescoJuveee : @GianniJ08 Io penso già alle 21, quando saranno ufficiali le formazioni - junews24com : Probabili formazioni Juve-Sampdoria: confermato Bernardeschi nel tridente - junews24com : Probabili formazioni Juve-Sampdoria: confermato Bernardeschi nel tridente - -