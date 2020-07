Formazioni ufficiali Cagliari-Udinese, Serie A 2019/2020 (Di domenica 26 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Cagliari-Udinese, sfida valida per la 36° giornata di Serie A 2019/2020. Le due squadre hanno ottenuto la salvezza, i sardi dopo un inizio brillante si sono persi per strada tanto da arrivare all’esonero di Maran.I friulani invece hanno mantenuto la massima Serie nel post pandemia e hanno giocato una Serie di ottime gare, l’ultima quella vinta contro la Juventus. Domenica 26 luglio alle ore 19.30, l’inizio del confronto, di seguito gli undici iniziali. Formazioni ufficiali Cagliari: IN ATTESA Udinese: IN ATTESA Leggi su sportface

romaforever_it : Roma-Fiorentina, Le Formazioni UFFICIALI | Serie A - Stagione 2019/2020 - InfobettingOdds : RT @underoverbets: RT @infobetting: Arsenal-Watford (domenica, ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici… - infobetting : RT @underoverbets: RT @infobetting: Arsenal-Watford (domenica, ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici… - zazoomblog : Roma – Fiorentina – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali - #Fiorentina #Ultime #campi #Formazioni - infoitsport : Bologna-Lecce, le formazioni ufficiali | Serie A 2019-2020 -