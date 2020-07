Formazioni ufficiali Bologna-Lecce, Serie A 2019/2020 (Di domenica 26 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Bologna-Lecce, sfida della 36° giornata di Serie A 2019/2020. Gli emiliani ospitano la squadra di Liverani che attualmente è terzultima ed è in lotta salvezza con il Genoa reduce dalla sconfitta contro l’Inter nel sabato. Nel match d’andata fu successo per i rossoblu con il punteggio di 2-3. Domenica 26 luglio alle ore 17.15 si disputerà l’incontro, di seguito le scelte di Mihajlovic e Liverani. Formazioni ufficiali Bologna: Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Svanberg, Medel; Soriano; Skov Olsen, Palacio, Barrow. Lecce: Gabriel; Dell’Orco, Paz, Lucioni, Donati; Mancosu, Tachtsidis, Barak; ... Leggi su sportface

