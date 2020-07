FORMAZIONI Roma Fiorentina: Kouame titolare, panchina per Zaniolo (Di domenica 26 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Roma Fiorentina Ecco gli schieramenti ufficiali di Roma-Fiorentina, match valido per la 36ª giornata di Serie A 2019/2020. Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca. Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Kouame, Ribery. Allenatore: Iachini Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

