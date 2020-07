FORMAZIONI Cagliari Udinese: c’è Okaka, Ragatzu titolare (Di domenica 26 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Cagliari Udinese Ecco gli schieramenti ufficiali di Cagliari-Udinese, match valido per la 36ª giornata di Serie A 2019/2020. Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Nandez, Ionita, Ladinetti, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone, Ragatzu. A disposizione: Rafael, Mattiello, Rog, Paloschi, Birsa, Pereiro, Faragò, Marigosu, Lombardi, Carboni, Gagliano, Walukiewicz. Allenatore: Zenga. Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Sema, Zeegelaar; Okaka, Lasagna. A disposizione: Nicolas, Perisan, Samir, Fofana, Ter Avest, Nestorovski, ... Leggi su calcionews24

