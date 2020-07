Fontana va all’attacco: «Sono indagato per avere messo i soldi di tasca mia» (Di domenica 26 luglio 2020) Attilio Fontana non ci sta a finire nel tritacarne mediatico. ”Questa storia è pazzesca. Ma qual è il reato? Di solito le persone finiscono indagate perché prendono dei soldi illecitamente. Io invece rischio di passare alla storia come il primo politico che viene indagato perché i soldi ha cercato di versarli. Così il governatore della Lombardia alla Stampa sull’inchiesta relativa alla fornitura di camici alla Regione da parte del cognato e che lo vede indagato e ora al centro delle attenzioni per l’ordine di versamento da 250 mila euro poi revocato diretto da un suo conto in Svizzera intestato a una fiduciaria italiana al cognato. Fontana sulla fornitura dei camici ”Certo, quando è saltata fuori questa storia e ho visto ... Leggi su secoloditalia

mikvhd86 : RT @PoliticaPerJedi: Fontana e la Lega sono immersi nella più maleodorante delle vicende morali e giudiziarie ma il titolo del @corriere è… - Silanots : RT @PoliticaPerJedi: Fontana e la Lega sono immersi nella più maleodorante delle vicende morali e giudiziarie ma il titolo del @corriere è… - alf54 : RT @PoliticaPerJedi: Fontana e la Lega sono immersi nella più maleodorante delle vicende morali e giudiziarie ma il titolo del @corriere è… - vitcastagna : RT @PoliticaPerJedi: Fontana e la Lega sono immersi nella più maleodorante delle vicende morali e giudiziarie ma il titolo del @corriere è… - SecolodItalia1 : Fontana va all’attacco: «Sono indagato per avere messo i soldi di tasca mia» -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana all’attacco Riccardo Ricciardi (M5S) dopo l'intervento alla Camera | Intervista Corriere della Sera