Fontana risponda: perché ha riportato in Italia 5,3 milioni di euro nascosti alle Bahamas usando lo scudo fiscale? (Di domenica 26 luglio 2020) Ma che ha fatto di male, povero Fontana? Si può indagare un uomo perché ha favorito una opera di “beneficienza”? È davvero straordinario il tentativo di Matteo Salvini di costruire una contro-narrazione così buonista e fantastica sul caso di Attilio Fontana. Bisogna subito dire che, malgrado questi sforzi generosi, quella dei Camici Lombardi, comunque la rigiri, è una storia che fa acqua da tutte le parti. Il cognato del presidente si iscrive al registro dei fornitori della Regione, in piena emergenza Covid accoglie un ordine per gli ormai famosi 75mila camici, la società emette regolare fattura. Non c’è gara, proprio perché la procedura è accelerata per via dell’emergenza, il conflitto di interessi tra il presidente e la società fornitrice posseduta da un ... Leggi su tpi

"Il Movimento 5 stelle è pronto a presentare la mozione di sfiducia a Fontana. Il presidente, da tempo inspiegabilmente assente, deve venire a riferire in Aula". E' quanto scrive in una nota Massimo D ...

Il governatore della Lombardia è finito nel mirino dei pm per l’affidamento diretto di una fornitura di camici anti-covid all’azienda del cognato e per alcuni sospetti conti in Svizzera. Sui social si ...

