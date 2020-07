Fontana, ‘Rischio di essere il primo politico indagato per aver cercato di versare i soldi’ (Di domenica 26 luglio 2020) Commessa Camici in Regione Lombardia, la difesa di Attilio Fontana: “Ho voluto fare anch’io una donazione. Mi sembrava il dovere di ogni lombardo”. In un colloquio con la Stampa, Attilio Fontana torna a parlare dell’affaire Camici in Lombardia, che lo vede nel registro degli indagati per il caso della donazione da parte della società del cognato. Operazione che secondo le ipotesi degli inquirenti non sarebbe stata una donazione. Db Milano 05/11/2019 – Inaugurazione dell’Anno Accademico del Politecnico di Milano / foto Daniele Buffa/Image nella foto: Attilio FontanaAffaire camici, Attilio Fontana: “Rischio di passare alla storia come il primo politico che viene indagato perché i soldi ha ... Leggi su newsmondo

nostromaggio : RT @ilmanifesto: GATTO CI COVID La fornitura di 75mila camici alla Regione da parte della società del cognato di Fontana diventa caso pol… - loreley_no : RT @ilmanifesto: GATTO CI COVID La fornitura di 75mila camici alla Regione da parte della società del cognato di Fontana diventa caso pol… - DeliaSalvadori : RT @michelegiorgio2: GATTO CI COVID La fornitura di 75 camici per il Covid alla Regione Lombardia da parte della società del cognato di Fon… - GhostdogRunner : RT @CaressaGiovanni: #primapagina @ilmanifesto Fornitura di 75 camici per il Covid #RegioneLombardia da parte società cognato di #Fontana d… - CaressaGiovanni : #primapagina @ilmanifesto Fornitura di 75 camici per il Covid #RegioneLombardia da parte società cognato di… -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana ‘Rischio Coronavirus: Fontana, 'con fine emergenza Regioni riprendano proprie competenze' Affaritaliani.it