Fontana | i magistrati vogliono vederci chiaro sull' eredità della madre e i conti in Svizzera

"Il Movimento 5 Stelle è pronto a presentare la mozione di sfiducia a Fontana. Il presidente, da tempo inspiegabilmente assente, deve venire a riferire in Aula".

Ultime Notizie dalla rete : Fontana magistrati Legale Fontana: "In settimana vedo magistrati" Adnkronos Attilio Fontana: il caso e le accuse

? Quali sono gli aspetti penalmente rilevanti — e quali, invece, quelli irrilevanti, ma politicamente sensibili — del caso che ha coinvolto il presidente della Regione Lombardia? Proviamo a fare un po ...

Fontana: «Non mi dimetto», intanto spunta una multa Anac

«Non mi dimetto. Ho agito in emergenza e la Regione non ha pagato». Così in un'intervista a la Repubblica il governatore Attilio Fontana, in merito all'inchiesta della Procura di Milano sui camici all ...

? Quali sono gli aspetti penalmente rilevanti — e quali, invece, quelli irrilevanti, ma politicamente sensibili — del caso che ha coinvolto il presidente della Regione Lombardia? Proviamo a fare un po ...

«Non mi dimetto. Ho agito in emergenza e la Regione non ha pagato». Così in un'intervista a la Repubblica il governatore Attilio Fontana, in merito all'inchiesta della Procura di Milano sui camici all ...