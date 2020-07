Fondovalle Isclero: auto si ribalta durante la notte, nessun ferito (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDugenta (Bn) – Incidente stradale sulla Fondovalle Isclero all’altezza del’uscita Dugenta-Limatola questa notte alle 4 circa. Per cause in corso d’accertamento una Renault Scenic si è ribaltata terminando la sua corsa al centro della strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Telese Terme ed il personale del 118. nessun problema di natura fisica, fortunatamente, per il conducente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

