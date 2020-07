Fiorentina, senti Castrovilli: "Voglio giocare la Champions con questa maglia" (Di domenica 26 luglio 2020) Gaetano Castrovilli, questa sera, non potrà aiutare i suoi compagni impegnati in casa della Roma vista la squalifica dopo l'ammonizione rimediata con l'Inter. Il talento della Fiorentina, al Corriere Fiorentino, ha voluto fare un bilancio sulla prima stagione in Serie A con la maglia viola. "Indossare la maglia numero 10? Sarebbe un altro sogno che si realizza, io mi sento pronto. Se la società me lo permetterà sarò onorato di indossare quella maglia, è stata di mostri sacri della Fiorentina e... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina senti Fiorentina, senti Ribery: “Voglio regalarti un trofeo. Juve molto forte, ma in Europa…” CalcioMercato.it Juve, senti Fonseca: 'Zaniolo? Ci ho parlato'

Ho sempre detto la verità e per me non c’è nessun problema qui. Vediamo domani, è importante gestire bene la situazione dopo 6 mesi da infortunato". Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca è intervenuto ...

Simeone punge la Sampdoria: «Cagliari mi ha voluto di più. Qui come un re»

Giovanni Simeone ha parlato del suo addio alla Fiorentina per trasferirsi al Cagliari, dopo un avvicinamento in sede di mercato alla Sampdoria. Le dichiarazioni dell’attaccante argentino ai microfoni ...

