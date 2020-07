Fiorentina, Iachini: «Rigore per la Roma? L’arbitro ha toccato il pallone» (Di domenica 26 luglio 2020) Giuseppe Iachini ha espresso le proprie considerazioni sul secondo Rigore assegnato alla Roma: le parole del tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha commentato in maniera polemica il secondo Rigore fischiato alla Roma. «Non vado a discutere in sé e per sé il Rigore. Ma c’è stato un tocco dell’arbitro, l’ha deviata in favore del giocatore che ha calciato e doveva scodellarla già lì. Per me l’azione doveva essere fermata prima. Poi spetta a voi il Rigore, la palla era già andata fuori e poteva non esserci. Ma l’episodio fuori area, con la palla preparata involontariamente dall’arbitro. Ho chiesto di ... Leggi su calcionews24

