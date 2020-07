Fiorentina derubata all’Olimpico: la Roma vince (2-1) con due rigori. Scandaloso il secondo. Pagelle (Di domenica 26 luglio 2020) Per me era stato assai generoso il penalty del finale di primo tempo per un contatto fra Lirola e Bruno Peres, trasformato da Veretout, ma è del tutto inventato quello della ripresa, quando Terracciano, in uscita, ha toccato Dzeko solo dopo che il Romanista aveva già tirato. E l'arbitro stesso aveva favorito l'azione della Roma toccando il pallone favorendo i giallorossi Leggi su firenzepost

Via Panciatichi, si ferma all'edicola e viene derubata

Nello scendere dall'auto però la donna, una 36enne fiorentina, ha preso con sé solo qualche moneta lasciando la borsa nella vettura, lasciata aperta. Sono bastati solo pochi minuti. Tornata all'auto, ...

Fiorentina, Iachini: "Ribery? Saprà superare l'amarezza per il furto"

FIRENZE - A poche ore dalla gara casalinga con il Cagliari in casa viola continua a tenere banco la situazione di Franck Ribery, vittima di un furto all'interno della sua abitazione a Bagno a Ripoli, ...

