Fiorentina, Cutrone: “Iachini? Persona straordinaria. Ho tanti sogni con questa maglia” (Di domenica 26 luglio 2020) “Iachini? Molto preparato, attento ai dettagli. Già durante lo stop, ci ha trasmesso la sua grinta. E’ una Persona straordinaria. sogni? Ne ho tanti, da raggiungere. E con questa maglia. Farò di tutto per realizzarli, per svelarli uno ad uno”. Lo ha dichiarato Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina, durante un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport in merito al tecnico viola Giuseppe Iachini. Leggi su sportface

