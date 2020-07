Fiorentina, Commisso di nuovo furioso con gli arbitri: “Il calcio italiano non può fare queste figure” (Di lunedì 27 luglio 2020) Rocco Commisso si arrabbia di nuovo. Altra sfuriata per il presidente della Fiorentina contro gli arbitri. Ma, se nel post gara della sfida contro la Juve di qualche mese fa si era affidato alle telecamere per esternare il proprio disappunto, questa volta lo fa attraverso i canali ufficiali del club. A non andare giù al patron viola, la decisione del direttore di gara in occasione dell’azione che ha portato all’assegnazione del secondo penalty per la Roma. In quella circostanza, prima del fallo da rigore fischiato, c’è stato un tocco dello stesso arbitro. Secondo il nuovo regolamento, in questi casi il gioco si ferma. Ma così non è stato. Questo lo sfogo di Commisso. “Ci sono regole e regolamenti, se l’arbitro tocca il ... Leggi su calcioweb.eu

acffiorentina : ROCCO COMMISSO | ??? Rocco Commisso al termine della gara con la Roma #RomaFiorentina #ForzaViola ?? #Fiorentina - Gazzetta_it : Furia Commisso: 'Mi sento preso in giro! E non posso più stare in silenzio' - GianniSemino : RT @acffiorentina: ROCCO COMMISSO | ??? Rocco Commisso al termine della gara con la Roma #RomaFiorentina #ForzaViola ?? #Fiorentina http… - lmacchiACM18 : RT @sportface2016: +++#Fiorentina, furia #Commisso contro #Chiffi: 'Mi sento preso in giro, non posso tacere. Non è possibile che il calcio… - MattBest__ : RT @acffiorentina: ROCCO COMMISSO | ??? Rocco Commisso al termine della gara con la Roma #RomaFiorentina #ForzaViola ?? #Fiorentina http… -