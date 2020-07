Fiorentina, Castrovilli: “Commisso può farci raggiungere traguardi importanti. Iachini? È un martello” (Di domenica 26 luglio 2020) “Il presidente è una persona meravigliosa, è molto legato a Firenze e alla Fiorentina. Sta facendo di tutto per far crescere il club sia dentro che fuori dal campo. Io mi auguro che gli sia permesso di investire per il bene del Club perché con lui si potrebbero raggiungere traguardi davvero ambiziosi. Iachini? È un martello, ci sprona sempre a dare il massimo, sia in allenamento che in partita. Ci è stato vicino in un momento non facile“. Così Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in merito al suo presidente Rocco Commisso e al tecnico Giuseppe Iachini durante un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere Fiorentino. Leggi su sportface

