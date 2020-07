Figlio si arrampica fino alla finestra per vegliare la madre morente [FOTO] (Di domenica 26 luglio 2020) Un ragazzo è stato beccato ad arrampicarsi sul davanzale della finestra di una stanza d’ospedale. Sedendosi lì veglia su sua madre morente per trascorrere del tempo a distanza con lei. Ha fatto tutto ciò fino alla morte della donna. madre morente: Figlio non vuole lasciarla e le sta vicino così Al- Suwaiti , 30 anni, non ha mai avuto il permesso di visitare la sua anziana madre, che era risultata positivo al coronavirus. Rifiutandosi di lasciare la sua povera madre sola nella sua stanza, Al- Suwaiti- da Hebron in Palestina , dove ci sono stati 9.744 casi di coronavirus e 67 morti – ha avuto un’idea coraggiosa e ha deciso di rischiare così. Il giovane ... Leggi su kontrokultura

Commuove il gesto di un ragazzo palestinese poco più che 30enne che ha voluto stare accanto alla sua mamma, malata di coronavirus, fino all’ultimo giorno di vita. Il protocollo dell’ospedale di Hebron ...Ma Jihad Al-Suwaiti, questo il nome del ragazzo, non si è perso d’animo e, pur di non abbandonarla, ogni notte ha scalato il muro della struttura ospedaliera e ha raggiunto la finestra della sua camer ...