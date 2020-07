Festival di Ravello 2020, la musica non si ferma: in scena la leggenda musicale di Ennio Morricone (Di domenica 26 luglio 2020) Come era prevedibile tutto sold out. Morricone dirige Morricone, l’anteprima del Festival di Ravello che non si lascia “imbavagliare” dal Covid, ha incantato tutti. Meno di duecento poltrone davanti al palco “naturale” del Belvedere di Villa Rufolo, il palcoscenico più bello del mondo, sospeso tra il mare e cielo stellato, all’ombra dei pini marittimi secolari. La Roma Sinfonietta, l’Orchestra del maestro Morricone, per la prima volta in scena dopo la clausura forzata del lockdown e dopo la morte del maestro, come il governatore De Luca ha ricordato “sobrio e elegante con uno stile da signor antico”. La bacchetta è passata al figlio Andrea che ha una conduzione più eclettica. Accompagnato dal sole che si tuffava ... Leggi su ilfattoquotidiano

MariellaGiu : L’omaggio a Ennio Morricone inaugura il Ravello Festival 2020 - - diVirgilioA : RT @rep_napoli: L’omaggio a Ennio Morricone inaugura il Ravello Festival 2020: sul podio il figlio Andrea [aggiornamento delle 11:04] https… - ClaudiaBruno00 : RT @NapoliDaVivere: Inizia il Ravello Festival 2020 con un grande concerto dedicato a Morricone | Programma completo - zeniclaudio1 : RAVELLO FESTIVAL MUSICA A STRAPIOMBO SUL MARE - Notiziedi_it : L’omaggio a Ennio Morricone inaugura il Ravello Festival 2020: sul podio il figlio Andrea -