Festa scudetto Juve: Sarri viene ricoperto di schiuma – FOTO (Di lunedì 27 luglio 2020) Maurizio Sarri conquista il suo primo campionato di Serie A e lo fa alla guida della Juventus: grande Festa nello spogliatoio bianconero Un titolo importante e molto sentito per Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero si è messo in bacheca lo scudetto e lo ha fatto guidando la Juventus verso il suo nono titolo consecutivo. Sarri, subito rientrato negli spogliatoi dopo il triplice fischio, è stato immortalato con tanto di schiuma in testa e l’immancabile sigaretta in bocca. Euforia alle stelle per il tecnico napoletano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

La Juve batte la Samp e ipoteca il nono scudetto consecutivo, al termine di una stagione condotta in testa ma mai dominata, e con un calo nel finale che non ha riaperto i giochi solo per le frenate di ...

Non ci sono bancarelle, non ci sono venditori abusivi, non ci sono vigili che danno la caccia ai venditori abusivi. Solo due camionette dei carabinieri che controllano piazza San Carlo e una telecamer ...

La Juve batte la Samp e ipoteca il nono scudetto consecutivo, al termine di una stagione condotta in testa ma mai dominata, e con un calo nel finale che non ha riaperto i giochi solo per le frenate di ...