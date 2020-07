Festa della musica ad Azzano Decimo lunedì 27 luglio con Cindy the Rock History e Ciro Manna (Di domenica 26 luglio 2020) Lunedì 27 luglio (ore 21 piazza libertà Azzano Decimo) sarà una Festa della musica con tutti i crismi, quella organizzata da Comune di Azzano Decimo con l’associazione Nam Lab – Laboratori musicali, e con il contributo i Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli, quest’ultima sempre in prima linea per valorizzare la produzione artistica locale nei settori del teatro, della danza e della musica e il supporto di Bcc Pordenonese Monsile, Lta e Conad. Di fatto costituirà l’anteprima della Fiera della musica, in programma a settembre. Il programma prevede un ... Leggi su udine20

forumJuventus : CT: 'Sarri, festa e ombre. Poco entusiasmo attorno al tecnico che può firmare il 9°scudetto di fila della Juve. Il… - tuttosport : La prima pagina di oggi di #Tuttosport ?? ?? #Juve, è ora della festa ?? #Lukaku e #Sanchez portano l'#Inter a -4 - MassimoCaputi : La Juventus non sa gestire il vantaggio e subisce la clamorosa rimonta dell'Udinese nel 2° tempo. La festa scudetto… - ilbianconerocom : Juve, le regole della festa: come comportarsi e dove si ritrovano i tifosi - marialocci33 : RT @LuminitaPoenaru: Purtroppo questa settimana non sarà trasmessa la sesta puntata di Bay Yanlis per via della loro festa nazionale. Sarà… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa della Niente da fare: anche la festa della Montagna "salta" Varesenews Delusione Juventus: crolla a Udine 2-1 e rimanda la festa scudetto

Alla Dacia Arena l’Udinese conquista tre punti decisivi per la salvezza, con il cuore, la Juve segna l’1-0 poi sparisce dal campo, bianconeri bocciati (5° sconfitta in campionato) e scudetto rimandato ...

Tuttosport - Juve, e' ora della festa

Commenta per primo Domani sera la Juventus si giocherà la vittoria dello scudetto contro la Sampdoria, tra le proprie mura di casa alle 21.45. Il club bianconero, attraverso il suo sito ufficiale, ha ...

Alla Dacia Arena l’Udinese conquista tre punti decisivi per la salvezza, con il cuore, la Juve segna l’1-0 poi sparisce dal campo, bianconeri bocciati (5° sconfitta in campionato) e scudetto rimandato ...Commenta per primo Domani sera la Juventus si giocherà la vittoria dello scudetto contro la Sampdoria, tra le proprie mura di casa alle 21.45. Il club bianconero, attraverso il suo sito ufficiale, ha ...