Feltri: «Il Cav dà 20 milioni alla Pascale come addio? Ca*** suoi». E difende la Boschi in bikini (Di domenica 26 luglio 2020) I venti milioni di euro che Berlusconi ha dato alla Pascale per liquidarla? Le critiche sono arrivate a valanga. «Odio sociale», lo bolla Vittorio Feltri su Libero. «Siamo alla follia pura. Il Cavaliere è diventato ciò che è in quanto è bravo. Ha lavorato come un matto fin da giovanissimo, ha realizzato progetti che sembravano proibitivi». Non solo. «Ha costruito città, aperto televisioni e banche, insomma ha messo in piedi un impero con le sue mani d’oro e il suo cervello. E in politica ha battuto avversari fortissimi. Ovvio che abbia accumulato un patrimonio mostruoso, di cui è padrone di disporre come gli garba. Sono cazzi suoi». Feltri: ... Leggi su secoloditalia

