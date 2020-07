"Faremo causa al governo, atti pronti". Il big che inguaia i giallorossi: Conte ora è alle strette sul post-lockdown (Di domenica 26 luglio 2020) Giovanni Toti sul piede di guerra: "Faremo causa al governo". Il governatore della Liguria ha già detto di aver fatto tutte "le richieste di accessi agli atti che i nostri legali ritengono fondamentali per avere le carte che serviranno ad istruire una causa; il danno economico che ha subìto la regione è evidente". Nel mirino di Toti le condizioni di traffico che si sono verificate a causa dei lavori nelle autostrade indetti dal ministro Paola De Micheli: "I suoi - tuona sul Giorno - mi sembrano i numeri della tombola; prima i lavori dei cantieri sarebbero dovuti terminare il primo luglio, poi il 10 luglio, poi il 20 luglio e ora il 28. Ma comunque, hanno di fatto distrutto la ripartenza dopo il lockdown, considerando che ... Leggi su liberoquotidiano

