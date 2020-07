FANTACALCIO – Verona-Lazio: gol di Milinkovic o autogol di Pessina? (Di domenica 26 luglio 2020) La Lazio passa in vantaggio. Nel match contro il Verona, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, gli ospiti trovano la rete dell’1-2 grazie ad una punizione vincente di Seregej Milinkovic-Savic: il giocatore serbo, grazie alla deviazione di Pessina, beffa Radunovic e porta avanti gli uomini di Simone Inzaghi. Per la Lega non ci sono dubbi: gol assegnato a Milinkovic. Leggi su sportface

