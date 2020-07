F1, sindaco San Paolo contro la cancellazione del Gp Brasile: “Avrebbe potuto svolgersi senza problemi” (Di domenica 26 luglio 2020) La giornata di venerdì ha portato notizie sia positive che negative per il calendario di Formula 1 202o. Da un lato la felicità per il gran ritorno di Imola e Nurburgring e il debutto di Portimao, dall’altra dell’amarezza per la cancellazione definitiva delle tappe americane di Montreal, Austin, Città del Messico e Interlagos. A questo proposito si è espresso il sindaco di San Paolo, Bruno Covas che, insieme alle autorità brasiliane, era al lavoro per consentire al Circus di correre regolarmente, nonostante la difficile situazione sanitaria presente nel Paese: “Le nostre autorità sanitarie nazionali e regionali hanno sviluppato un accurato protocollo per gli eventi agonistici – ha dichiarato Covas – Non vediamo ostacoli all’organizzazione del Gran ... Leggi su sportface

