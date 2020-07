F1, organizzatori Gp Brasile contro Liberty Media: "Cancellazione inaccettabile" (Di domenica 26 luglio 2020) ROMA - "Non possiamo accettare la motivazione dataci da Liberty Media, tanto meno il ragionamento che sta alla base. Parlano del tasso di infezione del virus in Brasile, che è un po' come paragonare ... Leggi su corrieredellosport

motorboxcom : Così #LibertyMedia rischia di finire in tribunale. La furia degli organizzatori del #BrazilGP #Interlagos:… - Salvuss : Così #LibertyMedia rischia di finire in tribunale. La furia degli organizzatori del #BrazilGP #Interlagos:… - Motorsport_IT : #F1 | #GPdelBrasile: promoter furiosi per la cancellazione -

Ultime Notizie dalla rete : organizzatori Brasile F1 | GP Brasile, gli organizzatori contro Liberty Media: “Non accettiamo le loro motivazioni” F1grandprix.it F1, organizzatori Gp Brasile: "Non accettiamo il motivo della cancellazione"

ROMA - Il Gran Premio del Brasile di Formula 1 è stato ufficialmente cancellato da Fia e Liberty Media a causa della pandemia di coronavirus che nel paese carioca è letteralmente esplosa nelle ultime ...

F1 | GP Brasile cancellato : l’organizzatore non è d’accordo

L’organizzatore del GP del Brasile di F1 non è d’accordo con la decisione di cancellare la gara e promette azioni legali. Come abbiamo appreso in settimana, e come già sapevamo da tanto, il calendario ...

ROMA - Il Gran Premio del Brasile di Formula 1 è stato ufficialmente cancellato da Fia e Liberty Media a causa della pandemia di coronavirus che nel paese carioca è letteralmente esplosa nelle ultime ...L’organizzatore del GP del Brasile di F1 non è d’accordo con la decisione di cancellare la gara e promette azioni legali. Come abbiamo appreso in settimana, e come già sapevamo da tanto, il calendario ...