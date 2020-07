Everton, Ancelotti giura: "Voglio stare qui a lungo per imitare il Liverpool" (Di domenica 26 luglio 2020) "Mi sento parte di questo progetto che per me è iniziato a dicembre e che spero continui a lungo, non ho mai avuto esperienze lunghissime nella mia carriera, mi piacerebbe poterlo fare qui: il ... Leggi su quotidiano

