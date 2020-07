Estate, cosa fare se le vene delle gambe soffrono (Di domenica 26 luglio 2020) Prurito, apparentemente inspiegabile che insorge in assenza di attacchi di insetti o di esposizione protratta al sole. Bruciore. Senso di pesantezza alle gambe, soprattutto di sera. Comunque la si descriva, la malattia venosa cronica rappresenta uno dei malanni più tipici della bella stagione. Ma non bisogna sottovalutarla e soprattutto occorre riconoscerla, anche per seguire i trattamenti più indicati caso per caso. Un problema femminile I disturbi appena elencati, anche se apparentemente “semplici”, nascono per il ristagno del sangue venoso che non riesce a risalire verso il cuore per un insufficiente funzionamento delle valvole venose e delle pompe muscolari degli arti inferiori. Insidiosa e potenzialmente pericolosa se la circolazione non consente il normale flusso del sangue e alla lunga capace di dar ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Estate cosa METEO AGOSTO, la previsione. Estate 2020 africana Meteo Giornale Virus, il virologo Crisanti: «Temo un’altra crisi ad agosto. Da noi pochi casi? Dati strani»

«Guardando i numeri dei Paesi vicino a noi, viene da pensare che avremo problemi con il coronavirus non a ottobre-novembre, come si era ipotizzato, ma già alla fine di agosto». Il professor Andrea Cri ...

Estate, eritema solare e scottature: come rimediare

L’eritema solare è un disturbo che molti sottovalutano e che invece può avere conseguenze davvero spiacevoli: è importante prevenirlo e soprattutto curarlo bene. Le persone con occhi, capelli e carnag ...

