Estate 2020, l’appello di Diego Della Valle: "Fate le vacanze in Italia" (Di domenica 26 luglio 2020) L’appello, firmato Diego Della Valle, è oggi pubblicato su vari quotidiani nazionali. “Quest’anno, se possiamo fare un po’ di vacanze, cerchiamo di farle in Italia. Il nostro è un Paese bellissimo che ora ha bisogno del sostegno di tutti noi Italiani". L'imprenditore, ex proprietario Della Fiorentina, ha acquistato spazi pubblicitari pubblicando avvisi a pagamento in intere pagine sui quotidiani (tra cui la Gazzetta dello Sport, Repubblica e QN), incitando gli Italiani a passare le proprie ferie (ove possibile) nel Bel Paese. Della Valle, arrivato in settimana a Ponza, trascorrerà qualche giorno di riposo proprio nelle acque dell'arcipelago pontino. Leggi su tg24.sky

Ultime Notizie dalla rete : Estate 2020 METEO AGOSTO, la previsione. Estate 2020 africana Meteo Giornale Feste, falò e campeggi non autorizzati sulla spiaggia: controlli e multe della Guardia Costiera

Ieri sera, personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Santa Marinella, nell’ambito dell’attività di controllo sul litorale di giurisdizione finalizzata a garantire il rispetto delle norme vigenti in m ...

GdM – Foggia, perfezionata l’iscrizione ma il pensiero è al ripescaggio in C

Centosessantatré società – fra le avanti diritto – hanno presentato domanda di ammissione al campionato nazionale di calcio 2020/21 di Serie D. Tra queste c’è anche il Foggia, in bilico fra la quarta ...

