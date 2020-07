Era Donald Shelton di Vite al Limite di 308 kg. Storia drammatica: oggi è… [FOTO] (Di domenica 26 luglio 2020) Vite al Limite ha conquistato sempre di più il pubblico italiano. Le ultime stagioni in Italia sono state un vero e proprio successo e i telespettatori mostrano entusiasmo anche nei confronti delle repliche. Alcuni, ad esempio, non ricorderanno le vicende dei protagonisti delle primissime stagioni, come Donald Shelton, che è stato uno dei primi pazienti. Il ragazzo aveva raggiunto un peso di ben 308 chili e aveva una Storia drammatica alle spalle. Dopo l’incontro con il dottor Nowzaradan la sua vita è cambiata e oggi è una persona nuova. Siete curiosi di vedere come è diventato? Era Donald Shelton di Vite al Limite e pesava 308 ... Leggi su velvetgossip

RaiNews : 'Era una persona fantastica e un mio amico. Continuava a ripetermi di candidarmi alla presidenza', il ricordo del p… - daniele_geek : Per tutti quelli che 'il #COVID19 non esiste' , o 'Qui non c'è covid, lo portano gli stranieri'. Ecco, questa era… - MPaolaAmato : @PollicinoAndrea Mai sentito... da me a Taranto c'era solo il Mc Donald's e per un po' mi pare il burger king. Poi… - krazyybeetch : Mi ricordo quando un tipo aveva repostato una foto bodypositive dicendo che fosse sbagliato mandare quel messaggio… - ComeLava : Felice per Donald anche se era un rumor vecchiotto. La vera domanda è: la Disney riuscirà a fare tutto quello che… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Donald È morto Regis Philbin, leggendario conduttore della tv Usa La Repubblica PAW patrol, i cuccioli star dei cartoon contro la Casa Bianca: "Nessuno ci ha cancellato dalla tv"

WASHINGTON - La squadra dei cuccioli di PAW Patrol, smentisce la carica della Casa Bianca. Il cartone animato per bambini creato da Keith Chapman (lo stesso di Bob aggiustatutto) non è stato cancellat ...

Le manifestazioni negli Stati Uniti hanno ripreso forza

I violenti scontri tra agenti federali e manifestanti a Portland, in Oregon, hanno dato nuova energia alle proteste contro il razzismo sistemico e le violenze della polizia che, nelle ultime settimane ...

WASHINGTON - La squadra dei cuccioli di PAW Patrol, smentisce la carica della Casa Bianca. Il cartone animato per bambini creato da Keith Chapman (lo stesso di Bob aggiustatutto) non è stato cancellat ...I violenti scontri tra agenti federali e manifestanti a Portland, in Oregon, hanno dato nuova energia alle proteste contro il razzismo sistemico e le violenze della polizia che, nelle ultime settimane ...