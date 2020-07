Emergenza trasporti ed emergenza sanitaria: aggredito conducente bus (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Caldo, disposizioni anti Covid e mezzi di trasporto stracolmi, il risultato non tarda a vedersi. Ennesima mattinata di “passione” per utenti e operatori della pubblica mobilità napoletana, quando questa mattina, intorno alle 12, è stato aggredito un autista del 151, il bus Anm che collega il quartiere Fuorigrotta con la stazione centrale di Napoli. Il motivo del gesto è legato allo stop improvviso dell’autobus, avvenuto a seguito di un guasto, dovuto alla troppa affluenza di utenti sul pullman, che ha visto il conducente costretto a fermare la corsa. L’aggressione di oggi si somma a quelle degli ultimi giorni avvenuti sui mezzi di trasporto napoletani per situazioni più o meno simili. Una condizione paradossale, quella di questi tempi, che danneggia ... Leggi su anteprima24

