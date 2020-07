Ekdal: «Ibra? In nazionale far girare tutto intorno a lui non ha funzionato» (Di domenica 26 luglio 2020) Ekdal, parole dure nei confronti dell’ex compagno di squadra nazionale Ibrahimovic, il quale viene descritto come accentratore eccessivo Ekdal, parole dure nei confronti dell’ex compagno di squadra nazionale Ibrahimovic, il quale viene descritto come accentratore eccessivo. TATTICA INUTILE- «La nostra squadra era composta da una stella di livello mondiale e dieci buoni giocatori che avrebbero dovuto aiutarlo a dominare. E questa tattica non ha funzionato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

