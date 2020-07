‘Ecco la campionessa di bocce!’. E se te la prendi è perché sei puntigliosa (Di domenica 26 luglio 2020) di Melania S. * “Signore e signori, ecco a voi la campionessa di bocce!“: così, ieri sera, al suo microfono, il dj ha apostrofato una giovane cliente seduta tra i tavoli di un localino gremito. Tutto bene se non fosse che la giovane non aveva appena vinto una competizione sulla spiaggia: lui si riferiva al suo seno prosperoso. Proprio così: per impreziosire la sua musica, ha pensato bene di usare la propria posizione per richiamare l’attenzione dei presenti verso un attributo fisico di una cliente. E per rendere il tutto ancor più immaginifico, ha aggiunto altri epiteti tra cui “meloni”, “melanzane” e infine si è intrattenuto con una battuta sui suoi capezzoli… Non ci troviamo in qualche paese del Medio Oriente o dell’Africa, che spesso citiamo come popoli a cui avremmo tanto da insegnare ... Leggi su ilfattoquotidiano

