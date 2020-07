“E basta con questo terrorismo sul coronavirus”: lo sfogo dell’attore Giorgio Pasotti (Di domenica 26 luglio 2020) “Bisogna guardare al futuro con ottimismo. Il mio film (‘Abbi Fede’, ndr) doveva uscire il 3 di aprile, mi sono ritrovato a fare una promozione in streaming che non auguro a nessuno. Spero che si ritorni presto a lavorare come prima, che sia l’inizio di una campagna un po’ meno terroristica e che si dia la speranza che si possa tornare a vivere più tranquillamente”. Lo sfogo è del’attore Giorgio Pasotti che racconta così, durante la conferenza di chiusura del Filming Italy Sardegna Festival in corso al Forte Village di Santa Margherita di Pula (Ca), lo spirito con cui ritorna alla ‘normalità’ dopo il lockdown. Non senza critiche al “partito degli allarmisti”. Da Bergamo con angoscia e speranza sul coronavirus “Io sono di Bergamo, ... Leggi su secoloditalia

Le rispondo senza problemi. Per fugare, innanzitutto, il dubbio che si presentino a Lei agenti abusivi Le consiglio di sfogliare l'elenco degli agenti sportivi ...

OnePlus One, 6 anni e non sentirli: arriva Android 10 con LineageOS 17.1

OnePlus One non sarà più un flagship killer, ma presto si toglierà un po' di polvere addosso aggiornandosi ad Android 10. Il merito va alla LineageOS 17.1: i possessori dello smartphone annunciato il ...

