Dybala-Juventus, le parole di Paratici sul futuro dell’argentino (Di domenica 26 luglio 2020) In questa stagione non sicuramente brillante sul livello del gioco della Juventus, Paulo Dybala è sicuramente una nota positiva. L'argentino finora in stagione ha segnato 17 gol in 44 partite, ma i suoi spunti hanno spesso consentito ai bianconeri di vincere le partite e anche nella ripresa è sembrato il più in forma dei suoi.Paratici: "RINNOVO Dybala? SIAMO VICINI"caption id="attachment 895245" align="alignnone" width="300" Dybala (Getty Images)/captionEppure durante il mercato estivo della scorsa stagione Paulo Dybala era ad un passo dall'addio ai bianconeri, ma le cose cono cambiate eccome. Ora l'argentino è di nuovo incedibile e Paratici a SkySport ha speso parole importanti per il suo futuro: ... Leggi su itasportpress

forumJuventus : #JuveSampdoria, oggi ore 21,45. Formazioni GdS: 'Sarà 4-3-3 con Bernardeschi, Dybala e Ronaldo in attacco. A centro… - SC_ESPN : ¡Cuadrado, Ronaldo y Dybala! Juventus busca un triunfo de Scudetto vs. Sampdoria en la #SerieAxESPN. - tuttosport : #Paratici e il rinnovo di #Dybala: 'Siamo a buon punto. #Sarri? Un protagonista' ?? - Corriere : Juve-Samp: si fanno male Danilo e Dybala, dentro Bernardeschi e Higuain Diretta 0-0 - CalcioJcom : New post: Infortunio serio per Dybala, ecco cos’ha avuto -