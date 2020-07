Durante le proteste di Black Lives Matter in Texas un uomo è stato ammazzato (Di domenica 26 luglio 2020) Un uomo è morto Durante le proteste di Black Lives Matter ieri sera a Austin, in Texas. Lo riferisce la polizia locale che, in un punto stampa nella notte, diffuso sui social, ha spiegato che la ... Leggi su globalist

