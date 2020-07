Durante il travaglio incontra l’amante del marito incinta, è il caos in sala parto – VIDEO (Di domenica 26 luglio 2020) Da non credere quello che è successo Durante il travaglio di una donna, che si è trovata vicino all’amante del marito, anche lei in dolce attesa Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto in un ospedale nel bel mezzo di un parto. Nel bel mezzo del travaglio infatti una donna ha incontrato probabilmente l’ultima persona al mondo … L'articolo Durante il travaglio incontra l’amante del marito incinta, è il caos in sala parto – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

CorrNazionale : Dolore durante il travaglio, fentanil efficace e sicuro per madri e bambini secondo uno studio australiano pubblica… - Riccardo_Tim : RT @francescagraz1: Il direttore del Fatto ha ricevuto querela da Renzi, fatta a febbr 2019. Motivo le cose infamanti contro Matteo, che Ma… - CostanzaBattis1 : RT @francescagraz1: Il direttore del Fatto ha ricevuto querela da Renzi, fatta a febbr 2019. Motivo le cose infamanti contro Matteo, che Ma… - bb91687509 : RT @francescagraz1: Il direttore del Fatto ha ricevuto querela da Renzi, fatta a febbr 2019. Motivo le cose infamanti contro Matteo, che Ma… - NemNemecsek : RT @francescagraz1: Il direttore del Fatto ha ricevuto querela da Renzi, fatta a febbr 2019. Motivo le cose infamanti contro Matteo, che Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Durante travaglio La moglie in travaglio scopre l'amante del marito nello stesso reparto: il video... Corriere Adriatico Durante il travaglio si ritrova l’amante del marito in sala parto, ecco cosa è successo

Anche l’infedeltà di uno dei due coniugi ha dei momenti e dei luoghi ben precisi per essere smascheraa e senza ombra di dubbio, non esiste luogo o momento peggiore per scoprire il tradimento del marit ...

Fentanil opzione sicura per la madri in travaglio

La somministrazione intranasale o per iniezione sottocutanea di fentanil si è confermata un’opzione sicura sia per le madri in travaglio che per i neonati, offrendo così una maggiore scelta per sedare ...

Anche l’infedeltà di uno dei due coniugi ha dei momenti e dei luoghi ben precisi per essere smascheraa e senza ombra di dubbio, non esiste luogo o momento peggiore per scoprire il tradimento del marit ...La somministrazione intranasale o per iniezione sottocutanea di fentanil si è confermata un’opzione sicura sia per le madri in travaglio che per i neonati, offrendo così una maggiore scelta per sedare ...